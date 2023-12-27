Удар стирает противника в порошок

Система ТОС-1А "Солнцепек" - ночной кошмар любого противника России. Удар "Солнцепека" практически ничего не оставляют от вражеских целей, ваг стирается в порошок, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.

В материале отмечается, что этот тип вооружения Россия применяет против подразделений ВСУ, которые используют строения в качестве укрытия. Автор поясняет, что взрывная волна убивает всех, кто находится в радиусе поражения, а тепло от взрыва снаряда наносит значительный ущерб строениям и транспортным средствам. В результате удара воспламеняются горюче-смазочные материалы, приводятся в действие любые боеприпасы.

Попавшие в плен военнослужащие ВСУ также называют российские "Солнцепеки" самым страшным оружием. Тяжелая огнеметная система предназначена для поражения легкобронированной техники, зданий, укреплений и живой силы противника. Используются неуправляемые реактивные снаряды с термобарической боевой частью.

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