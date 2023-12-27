Ракету "Союз-2.1в" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Это уже второй пуск за неделю

Воздушно-космические силы (ВКС) провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк.

Об этом в среду, 27 декабря, заявили в Минобороны России. Пуск провели в 10:03 мск в Архангельской области в интересах оборонного ведомства.

Это уже второй пуск Минобороны за неделю. Предыдущий запуск состоялся 21 декабря тоже с космодрома Плесецк – тогда ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник Минобороны.

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