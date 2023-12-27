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Попова рассказала о "горящем корью" мире вокруг России

10:59
  • среда
  • 27 декабря 2023

Вирусы завозят из 16 стран

Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора. По данным Анны Поповой, циркулирующие сегодня в стране вирусы были завезены из 16 стран.

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Глава Роспотребнадзора отметила, что случаев завоза инфекции с последующим ее распространением зафиксировано 123. Это много, и подтверждает тезис о "горящем корью" окружении, считает Попова. В стране ситуация контролируемая, болеют непривитые. Прививка защищает от кори, напомнила врач в эфире телеканала "Россия 24".

Попова подчеркнула, что за 2023 год в России удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Случаи выявлялись оперативно, проводились необходимости мероприятия по купированию инфекции.

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