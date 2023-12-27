Администратор двух Telegram-каналов получил в Москве 14 лет за госизмену

Мужчина является сторонником леворадикального движения
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева. Мужчина был признан виновным в государственной измене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма.
Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали уроженца Подмосковья по подозрению в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Министерства обороны России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
До этого в Ижевске был задержан россиянин, планировавший теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Он действовал по заданию украинской террористической организации.
Лишиться свободы до конца жизни может россиянин, задержанный в Тюменской области. Ему вменяется финансирование украинской армииВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"