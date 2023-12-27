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Администратор двух Telegram-каналов получил в Москве 14 лет за госизмену

11:07
  • среда
  • 27 декабря 2023

Мужчина является сторонником леворадикального движения

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева. Мужчина был признан виновным в государственной измене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма.
Крымчанин задержан в Псковской области за госизмену

Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали уроженца Подмосковья по подозрению в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Министерства обороны России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

До этого в Ижевске был задержан россиянин, планировавший теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Он действовал по заданию украинской террористической организации.

Лишиться свободы до конца жизни может россиянин, задержанный в Тюменской области. Ему вменяется финансирование украинской армии

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