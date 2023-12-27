Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

Ему вручили официальное подтверждение о приёме документов

Сегодня в Центризбирком для участия в выборах президента России подал документы депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Прошли необходимые протокольные процедуры. Члены рабочей группы проверили удостоверения и другие бумаги, которые предоставил политик, а после вручили ему официальное подтверждение о приёме документов.

Николай Харитонов был выдвинут в качестве кандидата от КПРФ на съезде партии 23 декабря. А всего, по данным Центризбиркома, для участия в выборах бумаги подали более 30 претендентов.

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