Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

Ему вручили официальное подтверждение о приёме документов
Сегодня в Центризбирком для участия в выборах президента России подал документы депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.
Прошли необходимые протокольные процедуры. Члены рабочей группы проверили удостоверения и другие бумаги, которые предоставил политик, а после вручили ему официальное подтверждение о приёме документов.
Николай Харитонов был выдвинут в качестве кандидата от КПРФ на съезде партии 23 декабря. А всего, по данным Центризбиркома, для участия в выборах бумаги подали более 30 претендентов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"