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Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

11:59
  • среда
  • 27 декабря 2023

Ему вручили официальное подтверждение о приёме документов

Сегодня в Центризбирком для участия в выборах президента России подал документы депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Прошли необходимые протокольные процедуры. Члены рабочей группы проверили удостоверения и другие бумаги, которые предоставил политик, а после вручили ему официальное подтверждение о приёме документов.

Николай Харитонов был выдвинут в качестве кандидата от КПРФ на съезде партии 23 декабря. А всего, по данным Центризбиркома, для участия в выборах бумаги подали более 30 претендентов.

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