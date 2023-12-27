Непогода испытывает россиян на прочность

Стихия бушует в разных регионах

Сразу несколько российских регионов засыпало снегом. В Свердловской области на дорогах многокилометровые заторы и аварии. Похожая ситуация и в Челябинской области, где за сутки выпала месячная норма осадков. Затруднено движение общественного транспорта. Непогода буквально испытывают жителей на прочность.

Ночь в Челябинске выдалась бодрая. Во дворах люди сами расчищают снег, чтобы вырваться из снежного плена. За сутки в области выпала месячная норма осадков. И, кажется, это еще не предел. Но если у автомобилистов еще есть какая-то надежда, то пешеходам, особенно с колясками совсем непросто.

На дорогах снежные заносы и ветер до 25 метров в секунду. От таких кадров замрет сердце любого автомобилиста. Фуры скользят на развязках и скатываются назад. В таком хаосе уже и непонятно, кто в какую сторону едет. Сейчас самое главное - взаимовыручка. Главное, чтобы был трос и желание помочь вытянуть грузовик из сугроба. А внедорожникам побольше под силу и более серьезные приключения: кто-то может и автобус вытянуть из снежного заноса. Водители автобусов давят на газ, но бесполезно. Сдвинуться с места в такой снежной каше не получается. Выручают в снегопады лучшие друзья человека - собаки.

Непростая обстановка и в Свердловской области. Для всех видов транспорта частично ограничено движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Из-за непогоды утром задержали несколько рейсов в аэропорту Кольцово.

Зато на Байкале у всех отличное настроение. В заливах толщина льда уже около 70 сантиметров. А это значит, что уже можно вовсю гулять по красивой замершей глади величественного озера. А на его дне дайверы установили подводную новогоднюю елку.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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