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Роспотребнадзор: В Россию пришла вторая волна ОРВИ и гриппа

11:20
  • среда
  • 27 декабря 2023

Глава ведомства объяснила, чем она отличается от первой

В России наблюдается вторая волна заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отметила эксперт в эфире телеканала "Россия 24", первая волна прошла в середине сентября и была наиболее высокой — за медицинской помощью еженедельно обращались 1,3 миллиона человек.

Сейчас у нас чуть меньше уровень пока, пока и заболеваемость демонстрирует это. У нас небольшое количество истинного гриппа, пока там до 10% и другие вирусы — это и парагрипп, и иные респираторные вирусы, аденовирус, которых достаточно много. Мы снижаемся по ковиду на сегодняшний день, и все мы понимаем, у каждого есть друзья и знакомые, что сегодня ковид совсем не так часто встречается, как, например, год назад.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что такой рост заболеваемости "происходит практически в этот же период ежегодно", причем сезонный характер приобрела уже и коронавирусная инфекция.

При этом департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость не превышает прошлогодние показатели — выявлен обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, которая характерна для осенне-зимнего периода.

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