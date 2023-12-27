Вскрылись истинные цели мобилизации на Украине еще 500 тысяч человек

Киеву нужны деньги

Мобилизация до полумиллиона человек, планы которой вынашивают на Украине, нужна киевскому режиму для получения денег от Запада. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, Зеленский рассчитывает, что под предлогом содержания большой украинской армии американские и европейские спонсоры будут охотнее выделять средства. Вот только в возможности ВСУ за океаном уже не верят. Признавать горькую правду приходится даже военному командованию националистов.

Сколько бы ни надувал и без того немаленькие щеки главком ВСУ Залужный, а признать очевидное пришлось - Марьинка под контролем российской армии. Причем генерал пошел дальше и заговорил о судьбе Авдеевки, которую, по его мнению, ВСУ могут оставить уже через два-три месяца. Залужный также заявил, что его самой большой ошибкой была переоценка способностей украинской армии и вера в поддержку Запада. Широко разрекламированный для западных спонсоров так называемый контрнаступ обошелся Украине более чем в 150 тысяч человек, потерянных безвозвратно. А итог хорошо виден на карте - подчеркивает издание Newsweek и приводит слова экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Аллена: "Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя... Киев не получил дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления. Если бы оно прошло успешнее, дополнительное снабжение уже было бы предоставлено".

В Европе хотя и готовят резервный план помощи Украине в 20 миллиардов евро, который сможет обойти блокировку Венгрии, вот только правительство Виктора Орбана уже не в одиночестве. Голос подает получившая новое руководство Словакия. Да и в Польше не все так единогласно, как раньше. В обществе все сильнее зреет недовольство и не только среди фермеров из-за украинских продуктов. В газете "Мысль польска" обозреватель Пшемыслав Пяста пишет: "Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения её конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены... Необходимо привлечь к уголовной ответственности экс-премьера Матеуша Моравецкого, бывших министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака, а также других политиков, ответственных за спонсирование киевского режима".

В попытках сохранить интерес к украинской повестке, киевский режим к концу года заявил о неких новых планах на фронте, правда без подробностей, и о тотальной насильственной мобилизации, где все прозрачнее. Призывать планируют и больных и не исключено, что даже женщин. Во всяком случае об этом говорят назначенные для вброса в общество непопулярных идей депутаты Верховной рады и готовятся некие законопроекты. Зеленский, правда, как говорят, может наложить на них вето, что лишь наводит на мысли: все это только игра в попытке хоть как-то приподнять рухнувший рейтинг главы режима. Депутат Рады Евгений Шевченко: "Интересно! А голосовать за этот законопроект будет тоже кабмин? Или все-таки сначала продавят, а потом президент наложит вето на него. Более контроверсивного законопроекта ещё не было. Если он станет законом, рейтинг Зе и За будет как у позднего Юща".

Свои рейтинги европейских политиков за уходящий год составило и издание "Политико". Вернее, антирейтинги. Досталось всем. И главе еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую назвали "Немкой, играющей роль президента Европы", и Жозепу Боррелю - он теперь "Болван от дипломатии": "С тех пор, как Боррель стал внешнеполитическим царем ЕС в 2019 году, он никогда не упускает возможности сморозить глупость. Боррель поддержал проведение мирных выборов в Эквадоре, во время которых был убит один из кандидатов. Также он обещал отправить в Киев истребители после начала СВО. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности".

Строго говоря, новый титул Борреля звучит как "Борат от дипломатии", но если вспомнить героя известной комедии, в английском языке его имя давно стало нарицательным и означает "доброжелательный болван".

Алексей Платонов. «ТВ Центр»

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