В Москву прибыл поезд Деда Мороза

В столице новогодний волшебник пробудет до вечера

Сегодня в Москву прибыл праздничный поезд Деда Мороза. В 10 утра новогодний состав встретили на Белорусском вокзале.

Гостей ждёт праздничная программа: игры, квесты, представления кукольного театра. Кроме того, в поезде можно будет приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, и попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане.

Стоянка поезда продлится до вечера, а затем Дед Мороз отправится в путь, чтобы успеть посетить свыше 80 городов России.

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