Израиль оправдал удары по мирным кварталам в Газе тактикой противника

Противник прячется среди мирного населения

Армия обороны Израиля расширяет зону боевых действий. ЦАХАЛ приступил к масштабным рейдам на Западном берегу реки Иордан. По данным телеканала "Аль-Джазира", израильские военные окружили и штурмуют города и деревни в 4 палестинских провинциях. Известно о шести погибших в результате удара по лагерю беженцев Нур-Шамс. После непродолжительной паузы возобновились боестолкновения и в секторе Газа.

Центральная и южная части Сектора Газа - на зачистках этих районов сейчас сосредоточены усилия армии обороны Израиля. Командование не ставит строгие временные рамки и позволяет проводить ротацию подразделений, отправляя передовые отряды на отдых.



Как заявили в генеральном штабе ЦАХАЛ, боевые действия ведутся на сложной территории и война будет продолжаться ещё несколько месяцев. Пояснили, что противник прячется среди мирного населения и это затрудняет его идентификацию. Такой тактикой ЦАХАЛ оправдывает свои удары по мирным кварталам сектора Газа.

"В настоящее время мы концентрируем наши усилия на районе Хан-Юнис и центральных лагерях. Мы продолжим сохранять и приумножать наши достижения на севере Газы. Мы не допустим возврата к реальности, существовавшей до 7 октября, и не позволим повторения тех событий. Если для наших сил существует угроза изнутри здания, то по зданию наносится удар. Везде, где действуют наши войска, они сопровождаются шквальным огнем с воздуха, моря и суши", - говорит Херци Ха-Леви, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля.

На территории сектора Газа сейчас работает, в том числе миссия Всемирной организации здравоохранения. Больные раком, диабетом, сердечнососудистыми и всеми неинфекционными заболеваниями полностью лишены медицинской помощи. Ещё действующие больницы перегружены ранеными. Не хватает ни коек, ни хирургов. Практически полностью разрушена и вся инфраструктура региона.

"Два миллиона человек покинули свои дома и теперь в определенных районах живут огромные толпы людей. Даже здесь, в Рафахе. Иногда трудно ехать по улице. Один километр проходишь за 30 минут, потому что на улицах очень много людей. А потом, когда идешь дальше на север, уровень разрушений настолько невероятный, настолько значительный, что дороги завалены обломками. Есть оборванные провода, есть обрушенные линии электропередач и столбы", - говорит Шон Кейси, координатор групп экстренной медицинской помощи ВОЗ.

Для захоронения погибших отводятся всё новые и новые участки. Могилы копаются экскаваторами и бульдозерами. Как сообщается, израильская армия передала останки восьмидесяти человек, которые были найдены солдатами ЦАХАЛ во время наземной операции в секторе Газа. Перед погребением тела сфотографировали. Как пояснили, чтобы после окончания войны попытаться опознать их и сообщить родным, где захоронены близкие.

Дмитрий Гусев. «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"