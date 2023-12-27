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Собянин: Усадьбу Шубиных отреставрируют по программе "1 рубль за метр в год"

11:09
  • среда
  • 27 декабря 2023

Бизнес получит льготную ставку аренды

Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

В ноябре 2023 года инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В связи с этим он получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

У остальных помещений усадьбы Шубиных будут отреставрированы только фасады, они находятся в частной собственности.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в Москве уже более 10 лет. Город преображается, а бизнес сможет пользоваться недвижимостью по символической цене. В настоящий момент по льготной программе отреставрированы 22 объекта культурного наследия.

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Усадьба Шубиных на Малой Дмитровке
Усадьба Шубиных на Малой Дмитровке
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