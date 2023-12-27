Готовится новая кампания по обвинению России

Киевский режим, возможно, готовит антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства. Как предполагают в МИД России, цель акции – обвинить Москву в использовании химоружия, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Украина планирует использовать этот повод для того, чтобы инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению России в якобы преднамеренном использовании химического оружия, заявила дипломат на традиционном брифинге.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что украинские войска применяли химическое оружие для отравления продуктов. Это привело к гибели не менее 15 человек. По словам Кириллова, российские военные химики обнаружили в компонентах химоружия ВСУ ряд соединений, которые производятся только в одной стране.

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