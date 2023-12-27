ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России предупредил об украинской провокации с химоружием

11:45
  • среда
  • 27 декабря 2023

Готовится новая кампания по обвинению России

Киевский режим, возможно, готовит антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства. Как предполагают в МИД России, цель акции – обвинить Москву в использовании химоружия, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия рассказала о применении Киевом химоружия против властей новых регионов
МИД призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Украина планирует использовать этот повод для того, чтобы инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению России в якобы преднамеренном использовании химического оружия, заявила дипломат на традиционном брифинге.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что украинские войска применяли химическое оружие для отравления продуктов. Это привело к гибели не менее 15 человек. По словам Кириллова, российские военные химики обнаружили в компонентах химоружия ВСУ ряд соединений, которые производятся только в одной стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Войска РХБ
Войска РХБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.