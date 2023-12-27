Законопроект о мобилизации на Украине отправят на доработку

Об этом рассказали источники

Новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. Об этом в среду, 27 декабря, рассказали осведомленные источники.

Как пишет Forbes со ссылкой на собеседников в Верховной раде, с учетом всех необходимых корректировок принять документ планируют до конца января или начала февраля 2024 года.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об увеличении армии на 500 тысяч человек в рамках новой мобилизационной кампании не соответствует действительности — представители Генерального штаба не обращались к главе государства с подобными просьбами.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что политические лидеры стран Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и выдачу украинцев, подлежащих мобилизации. По словам политика, "они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США".

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