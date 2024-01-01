Пенсии, армия и пособия: что изменилось в России с 1 января

МРОТ проиндексирован на 18,5%

С 1 января 2024 года в России вступают в силу ряд важных законов и других нормативно-правовых актов. Среди них – индексация пенсии и МРОТ, увеличение верхней планки призывного возраста, упрощенный налоговый вычет. Об этих и других изменениях - в материале ТВЦ.RU.

Увеличение максимального призывного возраста

С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 лет до 30 лет. Нижняя планка осталась той же – 18 лет. Переход будет одномоментным, поэтапного увеличения верхней планки, как предполагалось ранее, не будет.

Повышение пенсии

Для пожилых россиян проиндексируют пенсию на 7,5%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 8134,88 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

Также с начала года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента – с 123,8 рубля до 133,05 рубля.

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируется на 18,5% - до 19 242 рубля. Вырастет зарплата порядка 4,8 миллиона россиян. Размер МРОТ влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие социальные выплаты.

Повышение прожиточного минимума

Вырастет также и прожиточный минимум на душу населения. С января 2024 года он составит 15 453 рублей (индексация на 7,5%). Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей.

Ограничение маткапитала

На 7,5% проиндексируют размер материнского капитала – в 2024 году он составит 631 тысячу рублей при рождении первенца. При рождении второго ребенка семья сможет получить 833,8 тысячи рублей.

Кроме того, с января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка - и только если ребенок является гражданином России по рождению.

Декретные и больничные выплаты

Максимальный размер пособий по беременности и родам составит до 565 тысяч рублей (ранее он составлял 383 тысячи рублей).

Выплаты по уходу за ребенком составят 49 тысяч рублей в месяц максимум (в 2023 году - 33,2 тысячи рублей в месяц). С 2024 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет сохраняться даже в случае выхода матери из декретного отпуска.

Максимальная сумма перечислений по больничному составит свыше 122 тысяч рублей (в 2023 году – не выше 83 тысяч рублей.)

Родители детей с инвалидностью смогут работать и тоже получать поддержку государства в размере 10 тысяч рублей.

Подорожание техосмотра

В большинстве российских регионах с 1 января примерно на 12% увеличится стоимость прохождения технического осмотра транспортного средства. Тариф для легковых автомобилей в среднем будет вырастет с 913 до 1022 рублей.

Налоговые вычеты в упрощенном порядке

С 1 января начинают действовать новые упрощенные правила подачи на налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, занятия спортом, ДМС, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.

Теперь налоговая будет получать всю необходимую информацию напрямую от организаций и ИП, россиянам не обязательно собирать документы и заполнять декларацию. Ранее нужно было самостоятельно предоставлять в налоговый орган копии договоров, лицензию на осуществление соответствующей деятельности и чеки на оплату.

Кроме того, с 1 января вступает в силу закон об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов. Лимит на лечение вырос с 120 до 150 тысяч рублей. На обучение ребенка - с 50 до 110 тысяч рублей.

Окончание моратория за незаконную перепланировку в Москве

31 декабря 2023 года заканчивается мораторий на незаконную перепланировку в Москве. В этот период жители столицы могли без последствий согласовать выполненные работы по перепланировке жилища. С января штрафы за несогласованную перепланировку возвращаются. Для физических лиц они составят до 2,5 тысячи рублей и до 50 тысяч рублей - для юридических.

Рост цен на сигареты

Минсельхоз традиционно поднял минимальную стоимость пачки сигарет в 2024 году: с 1 января по 31 декабря она составит 129 рублей.

Новый порядок расчетов за отопление

С 1 января 2024 года в Москве начнет действовать новый порядок расчетов за оплату отопления. Теперь москвичи будут платить за отопление исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. Эта мера позволит сделать платежи менее обременительными.

Бессрочные кредитные каникулы

С 1 января кредитные каникулы по потребительским кредитам станут бессрочными. Воспользоваться ими может тот, чей доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. Получать каникулы можно один раз по одному кредиту или займу.

НДФЛ для переехавших россиян

Для штатных сотрудников российских компаний, уехавших за рубеж и работающих в удаленном режиме, с 1 января будет действовать та же ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что и внутри страны — 13%. В случае заработка свыше пяти миллионов рублей в год – 15%.

Выплаты раненым детям

С 1 января устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на другой территории России, граничащей с зоной проведения СВО. Деньги сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему исполнится 18 лет.

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