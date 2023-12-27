Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на спасение 8-летней Киры

Нужно собрать еще почти три миллиона рублей

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 8-летней Киры Муксиновой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти три миллиона рублей. У Киры острый лимфобластный лейкоз. Чтобы справиться с недугом, девочке нужна срочная трансплантация костного мозга и специальная терапия. Стоимость лечения - больше девяти миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Кире все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Киры Муксиновой, программа 1860

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