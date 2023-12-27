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Россия пригрозила Южной Корее ответом на санкции

11:59
  • среда
  • 27 декабря 2023

Сеул в очередной раз расширил ограничения

Москва оставляет за собой право на ответные действия после решения южнокорейских властей расширить антироссийские рестрикции. Об этом в среду, 27 декабря, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

Спикер ведомства Мария Захарова назвала подобные действия Южной Кореи "недружественным шагом, принятым по указке Вашингтона", хотя Сеул публично и уверяет в своем настрое на поддержание конструктивных отношений с Россией, сообщает РИА Новости.

Южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Безусловно, все это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Южная Корея должна перестать оказывать помощь Вооруженным силам Украины, в противном случае Москва поможет Северной Корее развить ракетный и ядерный потенциал.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи. Этот комментарий стал ответом на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине.

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