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Захарова назвала причину решения Эстонии выдать Украине уклонистов

12:28
  • среда
  • 27 декабря 2023

Все упирается в деньги, заявили в российском МИДе

Эстония согласилась выдавать Киеву уклонистов из-за того, что не готова кормить украинских мигрантов. Такое заявление сделала в среду, 27 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывания главы МВД Эстонии о том, что Таллин не против выдачи украинским властям военнообязанных граждан Украины, попросивших убежище в Эстонии, сообщает РИА Новости.

Их кормить же надо — тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, обеспечивать работой, лечить.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер предложил возвращать украинских беженцев на родину. Как отметил парламентарий, в странах Евросоюза от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, при этом лишь в Германии таких беженцев-уклонистов порядка 220 тысяч.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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