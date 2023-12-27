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Начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

12:16
  • среда
  • 27 декабря 2023

Он обеспечит комфортную пересадку более 20 тысяч пассажиров

Начались работы по установке главного пролетного строения пешеходного моста в составе пересадочного узла между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями метро.

Об этом в среду, 27 декабря, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Сначала строители установят 52 метра металлоконструкции, после чего выполнят семь этапов продольной надвижки.  

Бочкарев напомнил, что мостовой переход пройдет над железной дорогой, улицей Люблинская и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики". Он обеспечит комфортную пересадку более 20 тысяч пассажиров.

Помимо этого, идет строительство монолитных конструкций лестничных сходов на станцию "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями метро, сообщил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

"Параллельно ведутся работы по отделке фасадов схода. В оформлении используются алюминиевые сотовые панели – основные элементы дизайна станции БКЛ. <…> С платформы действующей станции будет организован лестничный сход, благодаря которому пассажиры смогут сделать пересадку по принципу "сухие ноги", – сообщил он.

Руководитель "МИПСТРОЙ 1" добавил, что общий объем монолитных работ на объекте составляет почти 6 000 кубометров, а вес металлического пролетного строения – более 630 тонн.

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