Более 45 Центров информирования по переселению по программе реновации создано в Москве в этом году

Это эффективный инструмент взаимодействия с жителями в процессе переезда

В 2023 году передано под заселение 59 новостроек по программе реновации, для помощи участникам программы на первых нежилых этажах подготовлено 46 центров информирования по переселению. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жители завершат переезд. Они располагаются на первых этажах новостроек. Все переезжающие жители в рамках программы могут получить консультацию и ответы на все вопросы, касающиеся программы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин добавил, что создание Центров информирования является эффективным инструментом взаимодействия с жителями в процессе переезда.

Так, с начала реализации программы реновации создано 175 Центров информирования в 80 районах и поселениях во всех округах столицы. Больше всего их насчитывается в Юго-Восточном административном округе. Около 49 тысяч семей переехали в том числе благодаря работе центров информирования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 559 ветхих домов включены в программу реновации в Западном округе столицы. Наряду с реновацией жилья развивается и социальная инфраструктура. Так, в Кунцево появилась школа на 825 мест, в Солнцево — детский сад на 250 мест, на улице Раменки — физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.

На востоке столицы 34 новостройки уже возведены по программе реновации. Это более 565 тысяч квадратных метров, что позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей.

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