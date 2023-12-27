Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

По ее мнению, Путин — лучший кандидат на эту должность

Татьяна Навка поддержала решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России в 2024 году. По словам олимпийской чемпионки, действующий глава государства - лучший кандидат на эту должность, поскольку он ведет страну в правильном направлении.

Навка рассказала, что больше 20 лет путешествует по страны и видит, как развиваются российские города и улучшается инфраструктура.

"При Владимире Владимировиче очень сильно развивается спорт. Он поддерживает не только спорт больших достижений, но и детский спорт. И при этом показывает и доказывает это своим примером" – пояснила Навка.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее о поддержке Владимира Путина заявила Ирина Винер. По ее словам, в непростое время только с Путиным Россия достигнет того, чего должна достигнуть.

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