ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

12:21
  • среда
  • 27 декабря 2023

По ее мнению, Путин — лучший кандидат на эту должность

Татьяна Навка поддержала решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России в 2024 году. По словам олимпийской чемпионки, действующий глава государства - лучший кандидат на эту должность, поскольку он ведет страну в правильном направлении.

Навка рассказала, что больше 20 лет путешествует по страны и видит, как развиваются российские города и улучшается инфраструктура.

"При Владимире Владимировиче очень сильно развивается спорт. Он поддерживает не только спорт больших достижений, но и детский спорт. И при этом показывает и доказывает это своим примером" – пояснила Навка.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее о поддержке Владимира Путина заявила Ирина Винер. По ее словам, в непростое время только с Путиным Россия достигнет того, чего должна достигнуть. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Татьяна Навка
Татьяна Навка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.