Собянин подвел итоги городских проектов по запуску молодежных стартапов

Их запущено более 130

Число стартапов, созданных участниками городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве, в 2023 году превысило 130. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в 2023 году был снижен до 14 лет возрастной порог для участников премии "Новатор Москвы". Претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip, написал мэр в Telegram.

Свыше 17 тысяч человек, по данным Собянина, прошли в 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства. Мэр напомнил, что для начинающих новаторов действуют три масштабных проекта. Уже упомянутый "Новатор Москвы" – это конкурс лучших инновационных разработок для города.

Два других проекта – это конкурс для ИT-специалистов России и других стран под названием "Лидеры цифровой трансформации", а также уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа "Академия инноваторов". Среди стартапов есть и те, которые поучаствовали сразу в нескольких проектах, отметил мэр.

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