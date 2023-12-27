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ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге

12:35
  • среда
  • 27 декабря 2023

Подозреваемый во всем сознался

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области.

Подозреваемый уже арестован. Он сторонник украинского военизированного формирования "Легион "Свобода России" (организация запрещена в нашей стране, признана террористической – прим. ред.).

Мужчина признался в содеянном и подробно описал как именно и где он планировал совершить теракт", сообщили в региональном управлении ФСБ.

Ранее российские спецслужбы задержали в Подмосковье подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны.

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