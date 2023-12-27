Центробанк ужесточит требования к выдаче ипотеки

Они изменятся с 1 марта 2024 года

Банк России принял решение с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом в среду, 27 декабря, рассказали в пресс-службе регулятора.

Это решение в Центробанке объяснили существенным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдачи таких кредитов, сообщает ТАСС.

За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что после вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут получать займы только после предъявления индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

На этом фоне российские власти ограничили максимальный размер таких кредитов — теперь он составит 6 миллионов рублей во всех регионах. Ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он достигал 12 миллионов рублей.

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