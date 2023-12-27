ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57

Российские военные получают новейшую технику и вооружения

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передал Министерству обороны России заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что перед передачей истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания, сообщает ТАСС.

Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники.

Для выполнения задач специальной военной операции ВС России постоянно получают уже зарекомендовавшее себя вооружение и новые разработки. В частности, первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"