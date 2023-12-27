ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57

13:21
  • среда
  • 27 декабря 2023

Российские военные получают новейшую технику и вооружения

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передал Министерству обороны России заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Россия помешала закупке истребителей Украиной

Министр подчеркнул, что перед передачей истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания, сообщает ТАСС.

Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники.

Для выполнения задач специальной военной операции ВС России постоянно получают уже зарекомендовавшее себя вооружение и новые разработки. В частности, первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель Су-57 ВКС России
Истребитель Су-57 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.