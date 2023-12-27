Генерал ВСУ пожаловался на противодействие российской РЭБ

Украинское высокоточное оружие из-за нее неэффективно

Атаки высокоточными вооружениями ВСУ неэффективны из-за противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Украинские войска испытывают серьезные проблемы, признал командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам генерала ВСУ, российские войска очень быстро развивают средства РЭБ. Это делает невозможным применение украинской стороной высокоточного оружия на большой дальности. ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы.

Тарнавский также отметил в интервью украинской службе Би-Би-Си, что ВСУ продолжают испытывать проблемы с боеприпасами, в первую очередь для орудий советских стандартов калибра 122 мм и 152 мм. Также в большом дефиците боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger, передает ТАСС.

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