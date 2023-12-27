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Генерал ВСУ пожаловался на противодействие российской РЭБ

13:08
  • среда
  • 27 декабря 2023

Украинское высокоточное оружие из-за нее неэффективно

Атаки высокоточными вооружениями ВСУ неэффективны из-за противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Украинские войска испытывают серьезные проблемы, признал командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По словам генерала ВСУ, российские войска очень быстро развивают средства РЭБ. Это делает невозможным применение украинской стороной высокоточного оружия на большой дальности. ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы.

Тарнавский также отметил в интервью украинской службе Би-Би-Си, что ВСУ продолжают испытывать проблемы с боеприпасами, в первую очередь для орудий советских стандартов калибра 122 мм и 152 мм. Также в большом дефиците боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger, передает ТАСС.

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