Лавров и Абрамченко приняли участие в "Ёлке желаний"

Они исполнят мечты детей

Исполнить новогодние мечты и подарить счастье детям поможет Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний". К ней уже присоединились сотни политиков, в том числе члены правительства.

Глава МИД Сергей Лавров снял с ёлки три шара-открытки - от Ксении из Амурской области, которая мечтает слушать виниловые пластинки; Арсения из Московской области - мальчик хочет провести шахматную партию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным; а Анастасия из ЛНР попросила о личной встрече и теперь, судя по всему, пообщается с министром.

Также в акции приняла участие вице-премьер Виктория Абрамченко. Ей предстоит исполнить желания одиннадцатилетней Софьи из Кузбасса - девочка мечтает о коньках, и двенадцатилетней художницы из Новосибирска Алисы - она попросила масляные краски.



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