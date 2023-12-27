В Москве подвели итоги работы волонтеров-медиков

Ежегодно волонтеры помогают 4 миллионам россиян

Итоги работы волонтеров-медиков в уходящем году подвели в Москве. О результатах на встрече со студентами-добровольцами рассказала главврач 52-й городской клинической больницы Марьяна Лысенко. Она является наставником для многих участников движения.

По её словам, помощь неравнодушных людей, как и во времена пандемии, сложно переоценить. Ежегодно волонтеры помогают 4 миллионам наших сограждан. И число желающих делать добрые дела постоянно растет. Сегодня их уже больше 100 тысяч человек по всей стране. И заботой о пациентах миссия волонтеров не ограничивается, многие из них активно занимаются общественной деятельностью.

"Вы помогаете врачам, вы помогаете молодым нашим, приходящим в профессию, ребятам, школьникам, вы занимаетесь активно популяризацией донорства, вы занимаетесь огромным количеством социальных проектом. За это вам огромное спасибо, и продолжайте. Это действительно очень важно. Не только для медиков. Это важно для страны", - говорит Марьяна Лысенко.

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