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В Москве увидели рост напряженности в Красном море

13:42
  • среда
  • 27 декабря 2023

Палестино-израильский конфликт может обрести общерегиональный характер

Наращивание военного присутствия районе в Красном море повышает напряженность в регионе.

Об этом в среду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих военно-морских сил (ВМС) в Красном море под различными предлогами.

"Это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

После обострения палестино-израильского ПВО Египта неоднократно сбивала летающие объекты конфликта около побережья курортных городов Синайского полуострова. В частности, накануне в двух километрах от курортной зоны в Дахабе в Красном море был сбит неизвестный летающий объект.

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