Движение Первых представило в Москве мюзикл "Код разума"

Одну из ключевых ролей в спектакле играют мультимедийные технологии

Яркое музыкальное представление с элементами циркового шоу. В Москве проходят премьерные показы Всероссийского мюзикла Движения Первых "Код разума". Это история о любви, дружбе и преодолении препятствий на пути мечте.

В мюзикле наряду с профессиональными артистами выступают дети из разных регионов страны, прошедшие кастинг. Всего 80 ребят от 10 до 18 лет. Одну из ключевых ролей в спектакле играют мультимедийные технологии. Виртуальный персонаж - нейросеть "Арту" - становится полноценным участником действия на сцене. В основе музыкального сопровождения - произведения великих композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева.

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