Младенцев нарядили Дедами Морозами в подмосковном перинатальном центре

Инициатива сотрудников Видновского центра оказалась заразительной

В перинатальном центре в Видном - свои Деды Морозы! У каждой мамы - персональный. Там решили по традиции нарядить новорождённых в костюмы зимнего волшебника. Младенцы и сами по себе праздник. А накануне Нового года - вдвойне. Говорить и ходить они, правда, пока ещё не умеют. Но уже способны на настоящее чудо. Какое?

Волшебников в Видном с каждым часом становится больше. Крошечные, розовощекие, в красных колпачках и под яркими одеяльцами. Разве что на ножках нет остроносых башмачков. Лежат в белоснежной палате перинатального центра и улыбаются. Будто знают, что волшебство с их появлением на свет только начинается.

"23 декабрёнка у нас сегодня родилось. Для мам это неожиданно. Это нарядно, это празднично. И, конечно, это для них большой сюрприз. Что детки к ним приходят в таких праздничных нарядах", - рассказала Ольга Зеленская, заведующая отделением новорожденных Видновского перинатального центра.

Оказывается, не просто сюрприз. Но еще и неоценимая помощь, признаётся многодетная красавица мама Екатерина. У неё вчера родилась очаровательная дочка Машенька.

"Это был сюрприз неожиданный. И даже все болевые ощущения в конце родов испарились. У нас еще трое детишек . Поэтому мы будет встречать большой дружной компанией. И купим такой же костюм - и себе, и мужу. И всем родственникам", - говорит Екатерина.

Этой традиции уже не один год. Младенцев наряжают в волшебников с 1 декабря по 15 января. Оказалось, что такой сюрприз для родителей благотворно влияет даже в отделении реанимации.

"Когда у мамы хорошее настроение, она верит, что скоро малыш её поправится, когда она улыбается, она дает много молока. От молока ребенок тоже поправляется. И выход действительно у этого ребеночка намного лучше", - пояснила Елена Трифонова, заведующая отделением реанимации новорожденных №1 Видновского перинатального центра.

Инициатива сотрудников Видновского центра оказалась заразительной. В самом лучшем смысле.

"Сейчас эта затея шагает по Московской области, по перинатальным центрам и родильным домам. И теперь декабрят рождается все больше и больше в Московской области. Это здорово для настроения мамы, это здорово для настроения сотрудников. Потому что это праздник!" – сказала Тамара Белоусова. главный врач Видновского перинатального центра.

Глядя на эти светящиеся от счастья лица, верится в совсем уж сказочную историю. Может, все наши новогодние желания исполняет не только старенький бородатый Дед Мороз, но и эти крохи? С курносыми носами, ямочками на щеках. Благодаря которым в мире каждый день становится больше любви и добра.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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