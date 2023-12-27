Умер бывший глава бундестага и министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле

Политик в 1990 году подписал договор об объединении Германии

Немецкий политик Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года в ночь на среду, 27 декабря, пишет Bild.

Шойбле известен тем, что в должности министра внутренних дел ФРГ в 1990 году подписал договор об объединении Западной и Восточной Германии. После этого на политика было совершено покушение, результатом которого стал паралич Шойбле.

Шойбле публично раскритиковал германские власти за решение по массовому приему беженцев в 2015 году. Политик заявил, что Берлин пытается исправить многое, что "вышло из-под контроля в 2015 году". При этом Шойбле подчеркивал, что "мы, политики, тоже люди, и мы тоже совершаем ошибки. Но можно, по крайней мере, учиться на ошибках".

Не все были недовольны политикой Шойбле, что подтвердила новая попытка покушения на министра в 2017 году, когда сотрудники Минфина Германии перехватили подозрительный пакет, который был адресован главе ведомства Вольфгангу Шойбле. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических изделий.

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