БКЛ, МЦД и электросуда: в Москве подвели итоги года в сфере транспорта

Одна из станций метро впервые пришла в аэропорт

В среду в столичном Дептрансе подвели итоги уходящего года. Транспортных событий было много. Запуск электросудов и появление новых электробусов. А также открытие парков для них.

Но один из главных проектов года - это запуск Большой кольцевой линии метро. Пассажиропоток увеличивается постоянно. Так, вчера был зафиксирован рекорд – один миллион 300 тысяч поездок за сутки.

Помимо БКЛ, в уходящем году были запущены еще пять станций метро. Одна из них впервые пришла в аэропорт. Еще один серьезный проект – запуск сразу двух новых линий МДЦ. За несколько месяцев количество пассажиров там тоже ощутимо выросло.

"Рост 48 процентов на D3 и 39 процентов на D4. Рост огромный, то есть на 50 процентов фактически на D3 увеличилось количество поездок. И это еще не предел. Я уверен, что еще эти Диаметры будут прирастать на 15-20 процентов ежегодно", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

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