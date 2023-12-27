"Это большое чудо": Как работает Центр репродуктивной хирургии больницы им. Юдина

Результат не заставляет себя долго ждать

В Центре репродуктивной хирургии больницы имени Юдина женщинам, которые из-за опухолей и физиологических изменений не могут забеременеть, проводят сложнейшие органосохраняющие операции. Это хирургические процедуры, при которой врачи пытаются спасти как можно больше здоровой ткани. С такой задачей по силам справиться только выдающимся мастерам своего дела. Зато результат не заставляет себя долго ждать.

Во взрослой больнице имени Юдина - необычный посетитель. Маленькая Ксюша спешит вместе с мамой к врачу, благодаря которому девочка появилась на свет.

— Какая прелесть у нас. Сколько нам лет?

— Уже год и три.

— Красавица, просто красавица.

Надежда Караваева без стеснения рассказывает о своем, о женском.

"Года три не получалось завести детей. И уже в нашей гинекологии отправили к Марку Феликсовичу, потому что непонятно было, что делать и почему не получается. И когда я пришла на прием, Марк Феликсович сразу сказал, в чем причина. И сказал, какой путь мы должны проделать", - рассказывает Надежда Караваева.

Путь оказался длиной в полтора года. За это время женщине сделали две операции. Первая - основная - самая сложная. Предстояло удалить миому. Именно из-за нее и были все проблемы. Раньше такие операции считались травматичными. В больнице Юдина сейчас их называют органосохраняющими. Совместно с университетом имени Баумана врачи разработали метод интраоперационной навигации.

"Формируется 3D-модель. Это ультразвуковые аппараты и МРТ, благодаря которым мы можем до операции определить те сосудистые зоны и структуры, которые кровоснабжают ту или иную опухоль, чтобы во время операции минимизировать травму. Обходить их, либо прицельно коагулировать", - объясняет Марк Дорфман, руководитель Центра репродуктивной хирургии ГКБ имени Юдина.

Во время операции хирурги эту модель накладывают на реальную картинку. И удаляют опухоль, сохраняя здоровую ткань и главное - функции органа.

"После второй операции буквально через 5 месяцев получилось забеременеть естественным путем. И вот стала мамой в прошлом году. Это большое чудо, и если бы не Марк Феликсович, наверно, это было бы просто невозможно", - говорит Надежда Караваева.

Своей радостью спешит поделиться и Анастасия с мужем. Дарине уже 5 месяцев. А ведь врачи долгое время разводили руками.

"В течение трех лет я обращалась в частные клиники, ходила, проверяла регулярное женское здоровье. И всегда мне говорили, что у вас все в порядке", - говорит Анастасия Бибик.

В больнице Юдина проблему нашли сразу. На рентгене увидели непроходимость маточных труб.

"Безусловно, на первом месте, это диагностика. На сегодняшний день существует экспертная диагностика как УЗИ, и все оснащение, оборудование, оно достаточно качественное, чтобы поставить точный диагноз. И применение всех этих технологий и оборудования позволяет точно определить, с чем связана та или иная ситуация", - говорит Марк Дорфман.

Уже через месяц после операции Анастасия с мужем начали планировать беременность. И все получилось. На достигнутом решили не останавливаться. Говорят, нужно, чтобы в семье было, как минимум, три ребенка.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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