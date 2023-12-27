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Сервис "Моя семья" уже три года помогает людям искать своих предков

15:18
  • среда
  • 27 декабря 2023

Для сервисов прописан определённый алгоритм

Метрические книги, исповедные ведомости и даже ревизские сказки! Это результаты дореволюционной переписи населения. В базе данных онлайн-сервиса Главархива "Моя семья" уже 11 миллионов страниц. Работает он 3 года, но с недавних пор искать дальних родственников горожанам помогает искусственный интеллект.
Собянин рассказал о развитии онлайн-сервиса по генеалогии "Моя семья"

В генеалогических поисках Елена больше 15 лет. В бумагах отца нашла схему – родовое древо. Так всё и началось. Сначала по архивным записям нашлась новая информация об уже известной родне – награды, благодарности, а дальше число предков начало стремительно расти. 

Поиск напоминает детективное расследование. Иногда из обрывков рассказов родственников в памяти всплывает деталь, которая становится в итоге отправной точкой. От прадеда у Екатерины – только фотокарточка в серванте. Имя и фамилия – распространённые. Известен был только район рождения. В нём было 7 церквей. По совпадению, в одной из них до Революции служил священник с такой же фамилией.

"Один священник был более-менее в 1906 году в Москве, а в 1907 родился мой прадед. Как-то интуитивно мне захотелось сравнить фотографии", - рассказала Екатерина.

В итоге нашёлся не только прадед, но и его отец. Проще говоря, в поиске родных – все методы хороши. Это сейчас каждый человек оставляет электронный след: история заказов, передвижений. А раньше всё было намного сложнее. И вот если не удаётся найти записи в домовой книге или церковной – о рождении – приходится обращаться к более специализированным данным. Конечно, будет не очень приятно узнать о налоговой задолженности предка, но что поделать.

В этих огромных рукописных книгах буквально вся жизнь дореволюционной Москвы: рождения, смерти, покупки и выплаты. Всё, что полагалось задокументировать.

"В нашем отделе хранится более 2 млн дел дореволюционного периода – от Петра и до Революции. Это метрические книги, исповедные. Документы переписи, ревизские сказки", - сообщила Татьяна Перкина, заместитель начальника отдела хранения документов до 1917 года.

Постоянно находят новые старинные документы. Некоторые приходится реставрировать. Для этого используют специальные составы, а иногда даже создают искусственные условия. И весь этот массив информации Главархив сделал доступным онлайн.

"Три года назад мы начали масштабно оцифровывать и выкладывать все документы, которые касаются генеалогии. Мы создали портал "Поиск по архивам", где на основе "Моей семьи" ИИ научился расшифровывать документы и переводить их в машинописный формат", - отметила Мария Музалевская, пресс-секретарь Главархива Москвы.

Это в свою очередь позволяет осуществлять поиск только по имени и фамилии родственника.

Чтобы архивом можно было пользоваться таким образом, мало просто отсканировать документы. Для сервисов прописан определённый алгоритм. Искусственный интеллект не только находит запросы, но и учится у опытных пользователей, которые не первый год имеют дело с метрическими книгами и сложными канцелярскими документами. Становясь с каждым новым поиском всё совершеннее.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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