Первую полностью импортозамещенную "Ласточку" запустят 28 декабря

Поезд получил название "Финист"

"Российские железные дороги" 28 декабря запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка". Об этом в среду, 27 декабря. Рассказали в пресс-службе компании.

Как уточнили в РЖД, поезд по результатам народного голосования было решено назвать "Финист". Первый такой состав совершит 28 декабря рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, в ответ на вопрос о том, что считает самым главным для страны, назвал суверенитет. Глава государства подчеркнул, что без него невозможно само существование государства, причем сюда входит и технологический суверенитет.

1 декабря Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждалось влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. До того президент выслушал доклад о разработке закона о технологической политике, подчеркнув, что это очень важный документ.

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