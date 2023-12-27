США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли

Соединенные Штаты, утратив контроль над Афганистаном и мировым наркотрафиком, усиленно продавливают новую "серую зону" на Украине. А нынешний украинский президент всячески этому содействует, заявил Виктор Медведчук.

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что Владимир Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. Ему была нужна война – но прежде нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ. Ведь в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах, написал Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

21 декабря стало известно, что Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. По данным политика, еще до принятия закона все причастные к рассмотрению этого вопроса специалисты и депутаты отмечали, что решение наверху давно принято. А противников этого процесса просто сметают с пути.

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