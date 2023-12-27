Ведомство также представило социальный портрет мобилизованного россиянина

Точное количество мобилизованных россиян составляет 302 503 человека Такие данные приводит Министерство обороны России в докладе "Армия в цифрах — 2023", который цитирует РБК.

В докладе говорится, что более половины мобилизованных женаты и имеют детей, 31% — это отцы одного ребенка, четверть имеют двоих детей, и лишь 0,3% — отцы трех детей.

Свыше 90% мобилизованных на момент призыва были трудоустроены, а 40% имели более десяти лет трудового стажа. Известно также, что 3,6% до мобилизации не служили в ВС России.

Между тем украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продленной до февраля 2024 года, вызывают все большее возмущение в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, при этом в ВСУ призывают даже ограниченно годных к военной службе.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об увеличении армии на 500 тысяч человек в рамках новой мобилизационной кампании не соответствует действительности.

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