Число участников ДЭГ на выборах президента России может достичь 38 млн человек

Об этом рассказали в ЦИК

На предстоящих в марте 2024 года президентских выборах потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Как уточнила глава Центризбиркома, речь идет более чем о трети всех зарегистрированных российских избирателей, сообщает РИА Новости.

Ранее в ЦИК подчеркивали, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы.

По состоянию на 26 декабря заявления на выдвижение в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах уже поступили от 33 человек. Комментируя такое количество претендентов, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что "граждане пользуются своим правом, закрепленным в Конституции".

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