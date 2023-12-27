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Российские штурмовики взяли важный опорный пункт на донецком направлении

14:34
  • среда
  • 27 декабря 2023

И захватили вражеский арсенал

Российские штурмовые отряды взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении.

Кроме того, штурмовикам удалось захватить крупный арсенал западных трофеев - 15 противотанковых ракет NLAW и 5 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В свою очередь Минобороны России информирует, что за сутки на донецком направлении ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Новгородского, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки.

Общие потери украинской армии на данном направлении составили до 280 военных и 12 единиц техники.

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