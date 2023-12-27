Российская ПВО сбила за сутки украинский вертолет Ми-8 и 17 беспилотников

Также перехвачено 7 ракет HIMARS

Украинский военный вертолет Ми-8 и 17 беспилотников сбили за сутки российские системы противовоздушной обороны. Как сообщили на брифинге в Минобороны России, дроны были уничтожены в районе Горловки в ДНР, Белогоровки в ЛНР, а также над Запоожской и Херсонской областями.

Также, по данным Минобороны, в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS. Сбиты противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.

Тем временем подразделения "Южной" группировки ВС России на донецком направлении во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. Нанесены удары по живой силе и технике, общие потери противника составили до 280 военнослужащих.

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