Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Львов порадуют развлечения и удачные покупки, а Близнецов может ждать общение с друзьями детства

Овны

На редкость удачный день для того, чтобы делать шаги, на которые вы раньше не решались. В самом деле, почему бы под финал года не осуществить то, о чем вы думали продолжительное время?

Тельцы

В вашей голове давно зреет идея самовыражения. Весь год вы хотели сделать что-то для себя и своего эго. Пришла пора действовать. Звезды на вашей стороне!

Близнецы

Вы их уже не ждали, а они пришли! Вам напомнят о себе бывшие возлюбленные, коллеги или одноклассники, друзья детства. Вам будет приятно с ними пообщаться.

Раки

После Полнолуния вы можете испытывать усталость или опустошение. Это нормально и скоро пройдет. Особенно, если вы дадите себе по-настоящему отдохнуть!

Львы

Творческие представители знака будут так вдохновлены, что создадут нечто гениальное! Вас также порадуют дети, развлечения, удачные покупки и поздравления от кого-то важного.

Девы

У вас сегодня дойдут руки до самых дальних уголков дома: там будет наведен порядок и повешена гирлянда. Пора уже научиться дозировать свой перфекционизм!

Весы

Дипломатичные представители знака найдут сегодня время на то, чтобы поздравить бывших коллег или начальника, вышедшего на пенсию. Это день проявления уважения и доброй памяти.

Скорпионы

Ваша Венера светится от счастья и привлекает к вам финансовую удачу. Неплохое окончание года, когда на счете растут цифры, и вы это заслужили!

Стрельцы

Вы - молодцы: сегодня вашей энергии хватит на многое, но лучше всего потратить ее на завершение старых дел. Тогда на душе станет окончательно легко!

Козероги

Прекрасный день, который можно приспособить под любое дело. Решайте сами, чем заняться. Звезды вас поддержат, даже если вы решите валяться на диване.

Водолеи

Вы все сегодня немного волшебники: так уж решили звезды. Будьте внимательны к своим мыслям и желаниям, они со временем обязательно исполнятся!

Рыбы

Вы сегодня будете блистать в обществе и привлекать к себе восхищенные взгляды. Отрывайтесь, развлекайтесь, получайте комплименты и удовольствие от жизни!

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