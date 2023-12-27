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Песков оценил перспективы заключения мирного договора между Баку и Ереваном

15:27
  • среда
  • 27 декабря 2023

Лидеры двух стран встретились накануне в Санкт-Петербурге

Москва видит политическую волю Баку и Еревана к заключению мирного соглашения. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля рассказал, что встреча лидеров Армении и Азербайджана на полях саммита СНГ была "кратким контактом на ногах".

При этом Песков выразил поддержку стремлениям сторон финализировать заключение мирного договора, сообщает ТАСС.

26 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после последних событий в Нагорном Карабахе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. Главная беседа лидеров состоялась в Константиновском дворце в Стрельне.

Перед этим Алиев заявлял, что в Азербайджане хотели бы, чтобы с Арменией "не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии". Политик призвал Ереван забыть о непризнанном Нагорном Карабахе, который ушел в историю.

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