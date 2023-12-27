Tesla уступает первенство на рынке китайской компании

Смена лидера может произойти уже в текущем квартале

Американская компания Tesla может в ближайшее время потерять первенство на рынке. Уже в текущем квартале крупнейший производитель электромобилей в мире может уступить место китайскому концерну BYD.

По данным агентства Bloomberg, пока что американская компания обгоняет китайскую по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию. Однако и здесь разрыв может вскоре сократиться. Доходы Tesla от продаж электрокаров в наступающем году достигнут 114 миллиардов долларов - против 112 миллиардов у BYD.

Аналитики отмечают, что изменение позиций на рынке станет поворотным моментом для индустрии и подтвердит растущее влияние Китая в глобальной автопромышленности. Одним из главных преимуществ китайского концерна является то, что компания производит собственные аккумуляторы для электромобилей: еще до выхода на авторынок BYD поставляла литий-ионные аккумуляторы для Motorola и Nokia. Эксперты подчеркивают: в лидеры выходят те, кто быстрее внедряет инновации.

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