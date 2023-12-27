Россия достигнет поставленных целей

Дополнительные деньги Запада для Украины не поменяют ход событий в спецоперации. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, специальная военная операция будет продолжена до достижения целей России, невзирая на любую помощь киевскому режиму от его западных доноров.

При этом Песков отметил, что европейцы и американцы уже понимают, что значительная часть денег на поддержку Киева разворовывается. Западным налогоплательщикам это вряд ли нравится, цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Тем временем в Евросоюзе продумывают запасной план в связи с отказом Венгрии разблокировать выделение киевскому режиму 50 миллиардов евро. Источники рассказали, что данный сценарий предполагает предоставление членами Евросоюза гарантий общеевропейскому бюджету, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Киева в 2024 году.

Агентство Bloomberg отмечало, что "тупиковая ситуация с получением западной помощи навела союзников Украины на размышления о том, что они отказывались даже представить: Владимир Путин может победить".

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