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Путин призвал совершенствовать механизмы оплаты труда педагогов

17:57
  • среда
  • 27 декабря 2023

Президент назвал важнейшим вопросом улучшение условий работы учителей

Владимир Путин проводит в среду заседание Госсовета. Оно посвящено укреплению роли педагога и наставника.

Подводя итоги уходящего года, президент назвал важнейшим вопросом улучшение условий работы учителей и отметил, что необходимо совершенствовать механизмы оплаты труда по справедливым единым правилам.

Глава государства поручил кабинету министров разработать системные решения по увеличению зарплаты педагогов. И предусмотреть возможность в законодательстве начисления доплат за наставничество. Именно говоря о наставниках, Владимир Путин отметил высокий смысл этого понятия во всех сферах деятельности.

А перед заседанием Госсовета президент осмотрел тематическую выставку, посвященную ключевым мероприятиям и событиям Года педагога и наставника. Представил экспозицию министр просвещения Сергей Кравцов.

В частности, Владимиру Путину рассказали о всероссийском конкурсе наставников "Быть, а не казаться", а также о чемпионатах профессионального мастерства, которые начали проводить в разных регионах нашей страны.

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