Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат бюджетникам

Об этом пишут западные СМИ

Киев может отказаться от перечисления пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор - об этом написало издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины. Такой вариант рассматривают на случай, если финансовая помощь от Запада не поступит в ближайшее время. Жертвами решения властей только по самым скромным подсчётам могут оказаться почти 12 миллионов граждан, то есть почти половина населения страны. Но это не смущает представителей киевского режима. Они намерены продолжать войну с Россией, даже несмотря на умирающую экономику и колоссальные потери на фронте.

Подробнее – в репортаже

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"