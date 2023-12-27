ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат бюджетникам

18:11
  • среда
  • 27 декабря 2023

Об этом пишут западные СМИ

Киев может отказаться от перечисления пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор - об этом написало издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины. Такой вариант рассматривают на случай, если финансовая помощь от Запада не поступит в ближайшее время. Жертвами решения властей только по самым скромным подсчётам могут оказаться почти 12 миллионов граждан, то есть почти половина населения страны. Но это не смущает представителей киевского режима. Они намерены продолжать войну с Россией, даже несмотря на умирающую экономику и колоссальные потери на фронте.

Подробнее – в репортаже

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские пенсионеры и полиция
Украинские пенсионеры и полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.