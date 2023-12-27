Бастующие сотрудники закрыли Эйфелеву башню для посетителей

Забастовка персонала объявлена в 100-ю годовщину смерти Гюстава Эйфеля

Световое шоу, которым Эйфелева башня собиралась отметить годовщину смерти своего создателя – инженера Гюстава Эйфеля – не состоится. Доступ на площадки главного символа Парижа закрыт из-за забастовки персонала.

Администрация разослала соответствующие уведомления посетителям, купившим электронные билеты. Отмечается, что доступ к подножию башни по-прежнему открыт. О требованиях бастующих не сообщается. Известно, что работу прекратили сотрудники, отвечающие за прием гостей, передает телеканал BFMTV.

Световое шоу, посвященное 100-летию со дня смерти Гюстава Эйфеля, должно было состояться вечером и транслироваться в соцсетях. Инженер скончался 27 декабря 1923 года. Возведенную им башню ежегодно посещают около 7 миллионов туристов.

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