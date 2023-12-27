На это указали европейские СМИ

Президент США Джо Байден дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь со стороны Вашингтона не будут продолжаться бесконечно. Об этом рассказал журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

Метер напомнил, что прежде американские власти уверяли Киев в сохранении поддержки столько, сколько потребуется. Однако на этот раз формулировка данного тезиса изменилась.

О том, насколько этот визит оказался провальным, свидетельствует тот факт, что, помимо знакомых фраз о героизме Украины, которая борется со злыми русскими, Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине "столько, сколько это будет возможным". Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву "столько, сколько потребуется".

Китайские аналитики напоминают, что к концу декабря Украине придет последний пакет помощи из США. Белый дом фактически заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит, поэтому украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора готовиться к катастрофе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что "существует "неопределенность, связанная с политической ситуацией в США", при этом на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире".

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