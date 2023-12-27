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Американский рыбак поймал акулу-молот длиной 3,6 метра

16:24
  • среда
  • 27 декабря 2023

Гигантского хищника поймал 23-летний житель Флориды

Житель американского штата Флорида поймал на крючок акулу-молот – размер хищника составил почти 4 метра, сообщает Daily Mail.

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По данным издания, 23-летний американец поймал гигантского хищника во время рыбалки со своими приятелями. Рыбак рассказал журналистам, что акулу-молот длиной 3,6 метра пришлось отпустить, поскольку из-за своего бойкого характера рыбина может представлять опасность для человека.  

14 апреля 2021 года рыбаки из Владивостока развернули целую спецоперацию по спасению тихоокеанского дельфина – его выбросило на берег у железнодорожной станции.  Один из ученых, который участвовал в спасении животного, предположил, что дельфин, вероятно, отбился от стаи во время погони за добычей.

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