Американский рыбак поймал акулу-молот длиной 3,6 метра

Гигантского хищника поймал 23-летний житель Флориды

Житель американского штата Флорида поймал на крючок акулу-молот – размер хищника составил почти 4 метра, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 23-летний американец поймал гигантского хищника во время рыбалки со своими приятелями. Рыбак рассказал журналистам, что акулу-молот длиной 3,6 метра пришлось отпустить, поскольку из-за своего бойкого характера рыбина может представлять опасность для человека.

14 апреля 2021 года рыбаки из Владивостока развернули целую спецоперацию по спасению тихоокеанского дельфина – его выбросило на берег у железнодорожной станции. Один из ученых, который участвовал в спасении животного, предположил, что дельфин, вероятно, отбился от стаи во время погони за добычей.

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