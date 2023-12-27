Женщина заманила двух школьников домой "на чай" и избила их нунчаками

Один из потерпевших госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой

Жительница Санкт-Петербурга предложила двум школьникам выпить чай и избила их предметом, похожим на нунчаки, сообщает пресс-служба СК России по региону.

По данным ведомства, 27 декабря 46-летняя женщина предложила двум школьникам зайти к ней в квартиру "на чай". Подростки согласились и последовали за ней. Однако, как только ребята переступили порог квартиры, женщина заперла дверь и начала издеваться над детьми.

Школьники рассказали следователям, что неадекватная женщина на протяжении часа удерживала их в закрытом помещении и избивала предметом, похожим на нунчаки. Медики диагностировали у одного из потерпевших закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, уточнил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудники полиции возбудили в отношении женщины дело по двум уголовным статьям – "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

7 декабря 2023 года следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского – по данным следствия, она угрожала школьникам страйкбольным пистолетом.

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